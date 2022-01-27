شكرا لقرائتكم خبر عن «صحي الأحساء» يوقع اتفاقية تعاون لإنشاء مركز بالهوية الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع تجمع الأحساء الصحي اتفاقية تعاون مع د. عبدالرحمن بن أحمد الجعفري؛ لتأهيل مركز صحي على نفقته الخاصة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية.

ومثَّل تجمع الأحساء الصحي رئيس مجلس الإدارة د. أحمد الشعيبي، وبحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري؛ ليصبح المركز ضمن مراكز الرعاية الصحية بالهوية الحديثة، ويضاف لمنظومة الرعاية الصحية التابعة لتجمع الأحساء الصحي.

وبدوره قدّم رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي شكره لـ د. الجعفري على هذه المبادة المميزة، ومساهمته في التنمية الصحية، والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع.

يُذكر أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار برنامج المشاركة المجتمعية، إحدى مبادرات وزارة الصحة، الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية، وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.