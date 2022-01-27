شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن: الحكومة ترتقي بالخدمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أمس، 8 عيادات بمستشفى الملك خالد، شملت ثلاث عيادات للعظام وعيادة الكسور وعيادتين للمخ والأعصاب وعيادة التجميل وعيادة جودة الحياة الوظيفية ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، كما دشن سموه العيادات الطبية المتنقلة لوزارة الصحة والمخصصة للمحافظة.

وأكد محافظ حفر الباطن أن حكومة المملكة تبذل الغالي والنفيس لتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطن والمقيم، تحقيقا لتطلعات القيادة الحكيمة، التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

وأثنى سموه على فكرة إنشاء عيادة جودة الحياة الوظيفية والتي تم تفعيلها من قبل الوزارة لخدمة الموظفين من الكوادر الصحية والإدارية والتي تعنى بالحفاظ على صحة منسوبي وزارة الصحة، بما تنعكس على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين.

من جهته، بين مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر الصافي، أن هذا التطوير يأتي تماشيا مع رؤية وزارة الصحة لتطوير بيئة العمل والتي تسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة المقدمة خلال بيئة عمل جاذبة تحقيقا لتطلعات أهالي المحافظة.