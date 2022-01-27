شكرا لقرائتكم خبر عن 4526 إصابة بكورونا.. واستمرار ارتفاع «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية 4526 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، وتعافي 5772 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 789 حالة، بينما سجلت 3 حالات وفاة.

وبينت إحصائية لوزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 666259 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 617114 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8927 وفاة، رحمهم الله جميعا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.