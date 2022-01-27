شكرا لقرائتكم خبر عن 58 ألف جلسة تأهيل علاجية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بتجمع الأحساء الصحي خلال العام الماضي 2021م، 58284 جلسة علاجية عبر الأقسام المختصة في مستشفيات محافظة الأحساء، مع تطبيق جميع التدابير الوقائية والاحترازية خلال جائحة فيروس « كورونا ».

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن المنشآت الصحية قدمت خلال هذه الفترة 38365 جلسة علاج طبيعي، و14316 جلسة تأهيل طبي، كما قدمت 1712 جلسة علاج وظيفي، إضافة لعمل 3028 جلسة نطق وتخاطب، و863 جلسة للأطراف الصناعية والتعويضية.

يذكر أن إدارة التأهيل الطبي تعمل على تقديم الرعاية الصحية الجسدية للمرضى بهدف تخفيف الآلام وتحسين طريقة الحركة أو النطق والتخاطب ومنع الإعاقة أو تجنب الحاجة إلى الجراحة، لتحسين حياة جميع المستفيدين، كما تعمل على تسجيل وتصنيف ذوي الإعاقة لحصولهم على بطاقات تخفيض الأجور والإركاب والتسهيلات المرورية.