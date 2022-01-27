شكرا لقرائتكم خبر عن 1030 جولة تفتيشية على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1031 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 84 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق واحد بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.

وتلقت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 13 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

ولفتت إلى حرص الأمانة على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة. ودعت الجميع إلى التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940؛ لمعالجتها.