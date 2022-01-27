شكرا لقرائتكم خبر عن توعية «احترازية» بـ 12 موقعا في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية ممثلا بمكتب الجبيل بالتعاون مع التطوع الصحي بالجبيل، حملة توعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا ، على مدى أسبوعين قابلين للتمديد، في ١٢ موقعا مقسمة بين الجبيل البلد والجبيل الصناعية.

ونظم الفرع لقاء تعريفيا تضمن توجيهات وتعليمات عامة عن الحملة والتعريف بالهيكل التنظيمي وخطة العمل، كما تم تعريف المتطوعين والمتطوعات بآلية العمل في الميدان والطرق التوعوية السليمة لفئات المجتمع كافة، لتجاوز العقبات التي من الممكن أن تواجههم، مع توفير كل تدابير السلامة والوقاية لهم.

وأوضح مدير الرقابة والتفتيش في مكتب وزارة التجارة بالجبيل ومدير الحملة حسين الشاخوري، أن الحملة تستهدف متابعة المنشآت وتوعية أفراد المجتمع وخاصة المتسوقين في الأماكن العامة، وحثهم على استخدام وسائل السلامة المتوافرة في المواقع التي تتم زيارتها.

ولفت إلى أن المواقع المستهدفة تشمل المجمعات والمحلات التجارية، والمحلات النسائية والفعاليات الترفيهية والأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى مراكز صيانة السيارات والمجمعات الصناعية. وذلك من خلال التوعية بحسب بروتوكولات هيئة الصحة العامة «وقاية» لكل موقع.