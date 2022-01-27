شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 منشأة وإتلاف 170 كجم أغذية فاسدة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية جنوب الباطن، التابعة لأمانة حفر الباطن، أكثر من 12 محلًا مخالفًا للاشتراطات الصحية، وأتلفت 170 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك خلال أسبوع واحد فقط.

فيما دعت أمانة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين للتواصل مع الأمانة في حال رؤية أي أمر مخالف، وذلك عبر مركز البلاغات الموحد «940».

وتكثف البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.