شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخالفات في سكن عمالة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت لجنة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية في شرق الدمام، 3 مخالفات، ووجهت إنذارا واحدا، في جولة استمرت أكثر من 180 دقيقة، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساكن الجماعية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا

وأكد مشرف وممثل أمانة المنطقة الشرقية باللجنة سامي العنزي، مواصلة اللجنة زياراتها التفتيشية في نطاق بلدية شرق الدمام، لافتا إلى مشاركة عدة جهات بها، هي: أمانة المنطقة الشرقية، وبلدية شرق الدمام، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية، والضبط الإداري.

ولفت العنزي إلى رصد عدد من المخالفات والإنذارات، من أبرزها عدم وضع أجهزة التعقيم، وعدم وجود التهوية الطبيعية في السكن، وسوء النظافة، وعدم وجود شهادة صحية لدى العاملين بالمطبخ، وعدم وجود أماكن لوضع النفايات.

وأشار إلى زيارة سكن يضم 300 عامل أجنبي، مؤكدا تكثيف الزيارات الميدانية للحفاظ على صحة العاملين، وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا، للحد من انتشار الوباء.