شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الدهانات على طرق «النعيرية - حفر الباطن» و«أم الهوشات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، من إعادة الدهانات على طريق «النعيرية - حفر الباطن» في الاتجاه العكسي، بطول 10 كيلو مترات، إضافة إلى إعادة الدهانات بطول 19 كيلو مترا على طريق أم الهوشات «مشلة - موردة الجنوبي»، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية لرفع مستوى السلامة على الطرق.

ويكثف فرع النقل جهوده ضمن مشروع استكمال طريق «صفوى - رحيمة»، وانتهى من طبقة الأساس الأسفلتي الأولى بطول 3 كيلو مترات، وصب 242 كمرة بالكامل، وصب 1937 من الألواح الخرسانية، من إجمالي 1970 للجسر البري.

وانتهى الفرع من أعمال إصلاح فواصل التمدد لجسر الإسكان في اتجاه الخبر، وتم فتح حركة السير، فيما بدأ الفرع أعماله في إصلاح فواصل التمدد للجسر باتجاه الدمام على طريق الملك فهد، وبدأ أعمال إصلاح طريق الملك خالد بن عبدالعزيز، من تقاطع طريق أبو حدرية إلى نفق الراشد، بطول 10 كيلو مترات في الاتجاهين، وذلك من يوم السبت 22 يناير الجاري، وكثف أعماله للتعامل مع الحالة المطرية، وضمان انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق.