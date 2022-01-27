شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يتفقد أحدث خدمات «الكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد محافظ القطيف إبراهيم آل خريف، الأقسام الفنية والإدارية في مكتب خدمات الكهرباء بمحافظة القطيف، إضافة إلى صالة الاستقبال المخصصة لخدمة العملاء في مكتب القطيف، وذلك في جولة تفقدية وتعريفية، استقبله خلالها رئيس القطاع الشرقي م. علي المري، ومدير منطقة أعمال الدمام م. فهد الطلحي، ومدير مكتب كهرباء القطيف سالم الغامدي، وعدد من مسؤولي الشركة والمكتب. واستمع آل خريف لعرض مرئي، استعرض فيه النقلة النوعية للخدمات المقدمة للمشتركين والمستفيدين، ابتداء من خدمات إيصال التيار، وصولا للعناية بالمستفيدين، وأهم الأهداف التي يسعى المكتب لتحقيقها ونتائج المؤشرات السنوية وأثرها في جودة الخدمة المقدمة.

وتعرف المحافظ خلال العرض على أهم إنجازات المكتب لعام 2021م، والمشاريع التنموية التي تم تنفيذها خلال العام الميلادي 2021.

وأشاد المحافظ بما شاهده من إنجازات وتطور في الخدمات التي يقدمها المكتب، موجها شكره للجميع على كل الجهود المبذولة.