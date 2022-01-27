شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بالمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، كضرورة ملحة تفرضها التحولات والتطورات التي يمر بها عالمنا اليوم، وغاية لتحقيق التنمية الشاملة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بدر العبدالواحد، يرافقه عدد من قيادات المؤسسة، الذين قدموا لسموه تقريرا عن البرامج المقدمة للطلاب.

وقدم العبدالواحد شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأنشطة المؤسسة في المنطقة وما يصب في مصلحة الطلاب.