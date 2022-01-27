شكرا لقرائتكم خبر عن مسار نقل مباشر لمرضى الجلطات القلبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع تجمع الرياض الصحي الأول اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتفعيل خدمة نقل حالات مرضى جلطات القلب من موقع المريض إلى معامل القسطرة بمركز القلب في «التجمع الأول» مباشرة. وتهدف الاتفاقية إلى إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، باختصار الوقت لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لهؤلاء المرضى والمشتبه بتعرضهم للإصابة بها. وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض عبدالله المهيدلي، أن تفعيل الخدمة يساعد في تسهيل نقل المصاب بجلطة قلبية بشكل سريع ومباشر إلى معمل القسطرة في مركز القلب بمدينة الملك سعود الطبية، عبر آلية دقيقة تتضمن نقل الحالة من قبل فرق «الهلال الأحمر» الإسعافية التي تقوم بعمل تخطيط للقلب وإرساله للتوجيه الطبي بغرفة العمليات لديهم، ليأتيها الرد من استشاري الهيئة بالتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية ويتم استلامها من قبل الفريق الطبي في مركز القلب وإدخال المريض إليها مباشرة، حتى يتم اتخاذ الإجراء العلاجي اللازم له.