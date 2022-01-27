شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج مليون قرص إمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، محاولة ترويج أكثر من مليون قرص إمفيتامين مخدر في الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 1,016,000 قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنَيْن اثنين، والقبض عليهما بمحافظة الطائف، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.