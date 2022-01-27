شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية قدرات 40 متدربا على الحوار المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برنامجا تدريبيا في مسار «الحوار المجتمعي» مؤخرا، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، لتقديم البرنامج للمجتمع، بحضور 40 متدربا ومتدربة من الموظفين والطلاب والباحثين عن العمل.

واشتمل البرنامج الذي قدمه د. زيد الخمشي، على مجموعة من المحاور؛ منها: مفهوم الحوار المجتمعي، ومهارات التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، والأثر الحضاري للحوار المجتمعي على الفرد والمجتمع، والتمييز بين الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي، إضافة إلى عرض القصص والأمثلة لتوضيح ضرورة تفعيل وتطوير وتأصيل ثقافة الحوار بين الشباب بشكل مستمر وبأساليب مختلفة، لجعل الحوار أسلوب حياة وعمل. وتناول البرنامج نماذج من السيرة النبوية، ونماذج من المجتمعات البشرية، كما تناول مهارة التفكير الناقد، ومفهوم الاعتدال والوسطية، ومفهوم التعايش المجتمعي، ومفهوم القيم المشتركة، التعاون والاحترام والتراحم. كما اشتمل البرنامج في نهايته على ورشة عمل لمساعدة المتدربين والمتدربات على تنمية قدراتهم في التفاعل الإيجابي مع الآخر وتعزيز العلاقة به، فيما تسلم المتدربون والمتدربات في ختام البرنامج شهادات الحضور.