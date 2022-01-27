شكرا لقرائتكم خبر عن تدوير بقايا النخيل لأعلاف وأسمدة بـ«الدرعية الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع فريق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي برئاسة مدير عام المركز بمنطقة الرياض، على مشروع معالجة بقايا النخيل وتدويرها إلى أعلاف حيوانية وأسمدة عضوية ذات قيمة اقتصادية تعود على المزارعين بالفائدة، وذلك بمدينة الدرعية الصحية.

ويهدف المشروع، المنفذ بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وجامعة الملك سعود، إلى الاستدامة والتطوير والوعي البيئي، ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، ويتوافق مع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- السعودية الخضراء، كما أن هذا المشروع يعد نموذجا يشرف على تنفيذه برنامج مدينة الدرعية الصحية، ويمكن تطبيقه والاستفادة من نتائجه بنقل تجربته في بيئات مشابهة بالمملكة.

يذكر أن مدينة الدرعية الصحية تهدف بمشروعها إلى تدوير بقايا مزارع النخيل، لمواجهة حرق مخلفات المزارع، ومنع الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلبا على البيئة والصحة العامة.