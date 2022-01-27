شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين فحص مخبري في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت أقسام المختبرات بصحة القصيم 5,959528 فحصا مخبريا للمرضى والمراجعين خلال الربع الأخير من عام 2021م.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في المستشفيات الحكومية 5,822090، وفي مستشفيات القطاع الخاص 137438.

وشملت أنواع التحاليل الطبية المختلفة أقسام بنك الدم والفصل الكهربائي الخاص في الهيموجلوبين والتدقيق الخلوي والكيمياء الروتينية والكيمياء الخاصة والهرمون والمناعة والأمصال والتطابق النسيجي والأحياء الدقيقة والأنسجة، وغيرها من الفحوصات المخبرية.