«أمن الخليج العربي 3» يواصل تدريباته باحترافية عالية وانسجام تام

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الدمام - شريف احمد - تواصل الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمليات الافتراضية الأمنية التخصصية في التمرين التعبوي المشترك «أمن الخليج العربي 3» بالمنطقة الشرقية، فيما استحدث مركز إعلامي متكامل لخدمة الدول المشاركة، وتيسير عمليات تبادل واكتساب الخبرات الإعلامية.

إعداد وتخطيط

وأكد قائد تمرين أمن الخليج العربي الثالث اللواء شايع بن سالم، استمرار التعاون في العمل اليومي بالتمرين، لافتا إلى وجود خطط أمنية مشتركة تنفذ بين قطاع أو أكثر في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن التمرين جاء لتعزيز العمل الخليجي المشترك بين القطاعات الأمنية للمساهمة في رفع كفاءة القيادات الميدانية، والتدريب على عمليات الإعداد والتخطيط والتنفيذ لمواجهة جميع التهديدات المحتملة التي يتم التعرض لها.

رفع الجاهزية

وأشار نائب قائد القوة الإماراتية المشاركة في التمرين العميد د. سالم الحبسي، إلى أن التمرين يهدف لرفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن التمرين يتضمن العمل الميداني للقوات المتخصصة المتمكنة في المهارات والتدريب.

ترابط وتلاحم

وأكد قائد الفريق الميداني لدولة الإمارات العقيد عبدالله الحر، أن التمرين يعكس الترابط والتلاحم في منظومة الأمن الخليجي، حيث تهدف التمارين لرفع المهارة وزيادة الكفاءة والجاهزية للقوات الأمنية بالأمن الداخلي.

تعزيز القدرات

وذكر قائد وحدة المهام الخاصة بشرطة عمان السلطانية العقيد سالم الأبروي، أن مشاركة شرطة عمان السلطانية في التمرين التعبوي تستهدف تعزيز التعاون الأمني ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى الحفاوة والترحيب اللذين وجدوهما في المملكة العربية السعودية منذ وصولهم، بالإضافة إلى الاستعداد لتنفيذ الفرضيات التي أقرت في هذا التمرين، كما تم البدء في التدريبات الأولية لتنفيذ الفرضيات، مؤكدًا أن هناك جاهزية للقوات، مما يعزز من القدرات والإمكانيات في مواجهة المخاطر المحتملة.

وأضاف إن التمرين سيمكن من توحيد المفاهيم، وقياس قدرة القوات، ويعزز التكامل بين كافة القوات للعمل على مواجهة أي مخاطر تحدث وتحتاج أن تشارك هذه القوات في مواجهتها.

روح الفريق

وأكد المكلف بتسيير مدير عمليات طيران شرطة البحرين المقدم طيار نواف مطر، أن مشاركة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الداخلية في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون، تستهدف رفع الاستعداد والتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة كافة التهديدات والمخاطر والقدرة على التعامل مع الأزمات بروح الفريق الواحد.

تنسيق عال

وبيّن النقيب إبراهيم النجيم بوكالة شؤون الأفواج الأمنية لـ ”الخليج 365”، أن مشاركة وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية ضمن القوات الأمنية السعودية في التمرين التعبوي، جاءت بهدف تبادل الخبرات والمعارف، والتنسيق العالي لمواجهة التحديات، وتعزيز العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي.

إبراز الجهود

وقال النقيب منير آل سنان بشرطة عمان السلطانية، إن من إيجابيات التمرين التعبوي المشترك المقام في المملكة، وجود مركز إعلامي متكامل مزود بأحدث التقنيات والأجهزة، ويضم قسمًا لكل دولة من الدول المشاركة، وتعزز هذه الأقسام تبادل الخبرات والمهارات والقدرات بين الكفاءات الإعلامية الأمنية لقربها من بعضها البعض، كما يعكس المركز الجهود المبذولة من قبل القوات المشاركة في التمرين.

تبادل الخبرات

وأوضح النقيب شاهين الغريب بإدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أنهم شاركوا كوفد إعلامي لدولة الكويت، مشيرا إلى أن المركز الإعلامي سهّل عملية تبادل واكتساب الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

توحيد المهام

ولفت الملازم أول علي بن مطلق الديحاني بالشرطة الكويتية، إلى أن المشاركة في التمرين ذات أهمية عالية وتأتي ضمن توحيد المهام الأمنية الخليجية، مشيرا إلى الاستعدادات المسبقة للقوة الكويتية لهذا التمرين، وموضحا أن القوات الأمنية تشكل القوة والعزم للحفاظ على أمن الوحدة الخليجية.