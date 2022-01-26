شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جوانب.. «الصحة الخليجي» يصدر نصائح مهمة حول تناول الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الصحة الخليجي اليوم الأربعاء، دليلاً تحت عنوان (رحلة الدواء) وهو يتناول كل ما يهم من يتناول الدواء، وكيف يتحول الدواء من سموم إلى علاج بعد أخذها المريض المناسب بالجرعة المناسبة في الوقت المناسب.

وقال المجلس في بيان له، إن الدليل المكون من 19 صفحة يشمل رؤية شاملة وواسعة حول الدواء، والعديد من النصائح والطرق للتعامل مع الأدوية.

وأضاف المجلس في بيانه، أن الدليل يكون لدى الشخص رؤية واسعة وعميقة حول طريقة التعامل مع الأدوية بمختلف أنواعها ووظائفها وطريقة استخدامها، قبل فتحها وأثناء تناولها وبعد الانتهاء من استخدام الجرعة المناسبة.

وأوضح أن الدليل يحتوي أيضا على العديد من الجوانب المهمة على رأسها 10 جوانب هي ما هو الدواء (أنواعه – أشكاله – أسماؤه)، وكسر أقراص الدواء، وتخزين الأدوية (في المنزل – أثناء السفر)، وتاريخ صلاحية الأدوية بعد الفتح، ونشرة الدواء المرفقة، وطرق تسهيل عملية بلع الأقراص والكبسولات، والمرأة الحامل والأدوية، والجرعة الزائدة، وكيف تتخلص من الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية، وختاماً تعارض الأدوية.