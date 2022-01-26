شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأوغندا توكدان أهمية تعزيز سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مكتبه اليوم، بوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بجمهورية أوغندا، بيتي أمونجي.

ونوقشت خلال اللقاء العديد من الموضوعات العمّالية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حيث أكد الطرفان على عمق العلاقة بين المملكة وجمهورية أوغندا وأهمية تعزيز سبل التعاون.

حضر اللقاء نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين وسفير جمهورية أوغندا لدى المملكة، وعدد من وكلاء الوزارة.