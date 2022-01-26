شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تنفذ صيانة بأطوال 235 كم بطريق «الرياض / الطائف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير خيارات نقل ذات موثوقية ومستوى عالمي من السلامة، تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق الرياض / الطائف رقم (40) بمنطقة الرياض، بإجمالي أطوال يبلغ ٧٤٠ كم في كلا الاتجاهين، وذلك ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة الطريق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه.

وتجري حالياً تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بأطوال (376) كم باتجاه الرياض، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال (235) كم، فيما يتبقى (141) كم من أطوال الطريق جاري تنفيذها.

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على الطريق بأطوال (349) كم باتجاه مكة المكرمة، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال (115) كم، فيما يتبقى (234) كم من أطوال الطريق جاري تنفيذها. وتبلغ مناطق العمل الجاري العمل عليها (10) مناطق متفرقة على كامل طول الطريق؛ لضمان الانتهاء من هذه المواقع قبل موسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

وقد تم استخدام عدد (18) كشاطة إسفلتية، و(20) فرادة إسفلتية، و(46) رصاصة متنوعة، كما بلغت كمية الإسفلت المنفذ في (سطح + أساس) 904,180 طن، وبلغت كمية الرمل الساخن المنفذ على أكتاف الطريق (41183) طن، فيما وصل إجمالي الأسفلت المنفذ على (سطح + أساس + رمل ساخن بالأكتاف) لـ 945363 طن.

الجدير بالذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على توفير خيارات نقل ذات موثوقية ومستوى عالي من السلامة في مختلف وسائل وأنماط النقل، بما ينسجم مع توجهات المنظومة في تعزيز جودة الحياة للمواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، كما تحرص منظومة النقل على استكمال كافة مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً للانتهاء من المشاريع وتسلمها، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.