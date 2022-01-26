شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إغلاق مستودعاً مخالفاً للملابس بحمولة 3 قلابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة، عن ضبط عدة مخالفات، مشيرة إلى أن رئيس بلدية المليساء الفرعية فيصل المالكي، أوضح أن الجولات الميدانية شملت تنفيذ حملة على الأسواق الشعبية والبسطات بحراج "الصواريخ" حيث جرى رفع وإتلاف قرابة (28) طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأضاف المالكي أن البلدية تمكنت من رصد مستودعاً مخالفاً بحي "القرينية" جنوب المحافظة يتم بداخله تخزين الملابس المستعملة والإسفنج بطرق عشوائية، مشيراً إلى مصادرة المضبوطات والتي قدرت حمولتها بـ (3) من القلابات، كما تم إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.