دشن حزمتها الفيصل .. مكة أول إمارة تطبّق التقنية في جميع أعمالها

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، المنظومة التقنية الجديدة للإمارة التي تسهم في تحسين وتسريع الأعمال وحوكمتها وتفعيل الأتمتة، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الإمارة وتخلله استعراض إنجازاتها وخططها المستقبلية وتكريم المتقاعدين.

وتشمل المنظومة نظام التعاملات الإلكترونية "أمين" والذي يعمل على تحويل المعاملات إلكترونياً ويوفر العديد من الخصائص، مثل: متابعة الأعمال، والتأشير والتوقيع الاليكتروني، وموقع الإمارة على شبكة الانترنت والذي تم تطويره بحلة جديدة لتحسين تجربة المستخدم ومواكبة التطور في عرض المحتوى، إضافة إلى تطبيق الإمارة على الأجهزة الذكية والذي يسهم في تسهيل الوصول الى الخدمات لمنسوبي الإمارة والمستفيدين.

وتتضمن منظومة التقنية الجديد لإمارة المنطقة منصة منسوبي الإمارة "شمول" وتحوي العديد من الأنظمة والخدمات لتنفيذ وإنجاز الأعمال، مثل نظام المشايخ والنواب، ونظام اللجان وقد صمم لحصر وإدارة اللجان التابعة للإمارة لتوثيق بياناتها وتسهيل عمليات إدارتها ومتابعتها، ونظام متابعة القضايا الحقوقية ويهدف إلى توثيق ومتابعة وإصدار التقارير والإحصاءات لمختلف القضايا، إلى جانب نظام قضايا الشؤون القانونية ويعمل على تسهيل أعمال المستشارين لمتابعة القضايا ويقدم خدمات تسجيل الأحكام، وعرض الإحصائيات، وخدمة عرض الدليل الإجرائي ويمكن من خلاله الاطلاع على الدليل الإجرائي بعدة طرق لتسهيل تطبيقه من قِبل الموظفين.

وتحوي المنظومة خدمة الدعم الفني وتتيح للموظفين طلب الدعم التقني لأعطال الأجهزة، وطلبات منح وحجب الصلاحيات، وخدمة طلبات التشغيل والصيانة وتعنى بتيسير استقبال طلبات إدارة التشغيل والصيانة.

وتخلل الحفل كلمة الإمارة والتي ألقاها الدكتور مشبب القحطاني وجاء فيها " نحتفلُ اليومَ في أمارة منطقة مكة المكرمة بختام عامٍ مِنَ العَملِ الدؤوبِ في ضوء توجيهات سموكم الكريم ومتابعة حثيثه من سمو نائبكم فكان مَنهَجُنا فيهِ ما تعلمنَاهُ منكم من مبادءٍ اداريةً تمثلت في التأنٍي بلا إهمال والتبصر بلا تردد والتقدير بلا محاباة فقُدمتَ الكفاءةَ، ووظُفتَ التقانة، ورُشَّدَ توزيعَ واستعمالَ المواردِ، وطُبَّعَ التطويرَ مسلكاً، ورُسَّخ مفهومَ العملِ الجماعِي في الوحداتِ الإداريةِ في الإمارةِ.

وأضاف "كما نحتفلُ اليومَ بتدشينِ حزمةِ من الأنظمةِ والخدماتِ الإلكترونيةِ التي سَتُسهمُ في زيادةِ سرعةِ إنجازِ الأعمالِ وضبطِ جودَتِها، وأخيراً نحتفلُ بكَوكَبةٍ من الزملاءِ الذينَ شاركُونَا تلكَ المُنجَزاتِ، وحانَ وقتُ تقاعُدِهم. وحقُهُم علينَا أن نقولَ لهم شكراً لكم على ما قدمتُم لوطَنِكم خلالَ مسيرَتِكُم العمليةِ. وهنيئاً لكم أن وَدعتُم الخدمةَ العامةَ بنظافةِ اليدِ وسلامةِ المقصدِ وبياضِ الوجهِ.

وألقى فهد القثامي كلمة المحافظين والتي قال فيها "ها نحن اليوم نترجل عن صهوة الجواد مسلمين الراية لزملائنا لمواصلة العمل بعد أن أمضينا سنوات طويلة منفذين لأوامر المسؤولين لخدمة منطقة مكة المكرمة وإنسانها ، مثمنين ببالغ الشكر والعرفان والتقدير ما حظينا به من دعم ومؤازرة خلال فترة عملنا وتوفير كافة الإمكانات لتحقيق تطلعات القيادة في هذه المنطقة "

وزاد "أقف بين يديكم متحدثاً باسمي ونيابة عن جميع زملائي المتقاعدين وكلنا شكر وعرفان لإمارة المنطقة وعلى قمة هرمها الأمير خالد الفيصل الذي كان لنا القدوة والداعم ولسمو نائبه الذي كان خير الموجه ولمعالي وكيل الإمارة الذي كان المتابع والمحفز، ولزملائنا الذين عملنا معهم بروح الفريق الواحد لأن تكون منطقة مكة رائدة في مختلف الجوانب".

وخلال الفيلم تم عرض لأبرز منجزات استراتيجية التنمية في منطقة مكة المكرمة والتي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل 12 عاماً تحت عنوان بناء الإنسان وتنمية المكان، كما تم استعراض أبرز منجزات الإمارة في كافة المجالات الداخلية.