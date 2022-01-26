شكرا لقرائتكم خبر عن «صنع في السعودية».. معرض يجمع فخر الصناعات الوطنية بـ «واجهة الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - عروض حية فريدة وأكثر من 4500 منتج من خلال مشاركة نحو 250 جناحًا

تحت شعار "صناعاتنا نجاحاتنا"، تشهد منطقة "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، إقامة معرض "صنع في السعودية"، الذي يجمع فخر الصناعة الوطنية تحت سقف واحد، ويهدف إلى توطين التصنيع وزيادة الصادرات إلى العالم، وذلك من 13 حتى 16 فبراير المقبل.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشكل ملتقى ضخمًا جُهّز ليجمع أبرز الصناعات والخبرات السعودية، حيث يسهم في إيصال المنتجات والمصنوعات السعودية إلى الريادة العالمية ويجعلها أقرب للمستهلكين وسوق الأعمال، كما يتيح للزوار اكتشاف التقنيات الجديدة والمبتكرة.

ويحتوي المعرض على عروض حية فريدة، وأكثر من 4500 منتج من خلال مشاركة نحو 250 جناحًا، إضافةً إلى تنظيم المعرض لأكثر من 15 ورشة عمل، وسط استضافة 30 متحاورًا للحديث عن خلاصة تجاربهم وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفّذوها.

ويعد معرض "صنع في السعودية" شاهدًا على التغيير، في رحلة فريدة من نوعها من التاريخ السعودي العريق، الذي يظهر أصول الضيافة والكرم، وفن الصناعات اليدوية، إلى جانب الصناعات المحلية والصادرات.

وتتميز منطقة "واجهة الرياض" بمفهومها العام، في استقطاب المهتمين بالعديد من المجالات، ومنها التسوق، إلى جانب احتضانها معارض متخصصة.