شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم عبر الاتصال المرئي، مع مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول وي فونغ خاه.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وسُبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

حضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع، هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير إدارة التعاون الدولي المكلف، العميد البحري الركن سعد بن محمد الشهري.

كما حضر اللقاء من الجانب الصيني، رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني، اللواء جين سي جيوي، ونائب رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني، اللواء جين سونغ يانتشاو.