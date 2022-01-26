شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يناقش أوجه تعزيز العلاقات مع المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات الاستراتيجية الخليجية - المغربية، والعمل على تعزيز مجالاتها المختلفة لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي في مكتبه اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، حيث جرى خلال الاجتماع تم مناقشة الخطوات المهمة التي قطعتها الشراكة الخليجية - المغربية، وخطة العمل المشتركة وأوجه تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

فيما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، والتي تحظى برعاية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأخيهم الملك محمد السادس.