شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 478 كجم من المواد الغذائية الفاسدة قبل توزيعها في أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء توزيع مواد غذائية فاسدة في إحدى المنشآت التجارية بمدينة أبها، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للتأكد من أمن وسلامة الغذاء المقدم لأهالي وزوار المنطقة.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المنشأة التجارية المخالفة، حيث جرى مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت معدة للتوزيع.

وأشار إلى أن كمية المصادرات تجاوزت 478 كيلوجرامًا في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، حيث رصد على الموقع سوء تخزين وتداول المواد الغذائية، وجرى إغلاق الموقع وإعداد محضر مشترك بالمخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها، فيما دعت أمانة منطقة عسير الجميع الإبلاغ عن المخالفات عبر رقم الإبلاغ الموحد (940).