بالفيديو .. مهارة وكفاءة قتالية في "أمن الخليج 3" بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - • ممثلو الدول المشاركة لـ"اليوم" : رفع الاستعداد لمواجهة المخاطر بروح الفريق الواحد

تواصل الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمليات الافتراضية الأمنية التخصصية في التمرين التعبوي المشترك «أمن الخليج العربي 3» بالمنطقة الشرقية، كما تم استحداث مركز إعلامي متكامل لخدمة الدول المشاركة، وتيسير عمليات تبادل واكتساب الخبرات الإعلامية.

وأكد ممثلي الدول المشاركة لـ"اليوم" أن التمرين يهدف إلى رفع الاستعداد والتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة كافة التهديدات والمخاطر والقدرة على التعامل مع الأزمات بروح الفريق الواحد.