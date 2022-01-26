شكرا لقرائتكم خبر عن أمين التعاون الإسلامي يبحث مناهضة الاسلاموفوبيا مع الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة بجدة أمس، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري.

وخلال هذا اللقاء أكد الجانبان على أهمية التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في شتى المجالات وبحثا سبل تعزيزها, كما تبادلا الرأي بشأن أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود التي تبذلها المنظمتان في خدمة الأمن والسلم والتنمية وأهمية التنسيق بينهما وكذلك وضع مجتمع الروهنغيا ومناهضة الاسلاموفوبيا.

وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف الضبيعي، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت, قد أجريا جلستي عمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة خالد الخياري، تم خلالهما استعراض مجالات التعاون بين المنظمتين وآفاقها.