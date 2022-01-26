شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات متعهدي الإعاشة لموسم حج 1443 هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للمنشآت التجارية، متعهدي الإعاشة الراغبين في تأهيل منشآتهم عن بدء استقبال طلبات الإعاشة لموسم حج 1443هـ، وذلك في إطار الاستعدادات وبهدف تقديم خدمات مميزه وبجودة عالية.

وأوضحت إدارة المنشآت التجارية إنه سيتم استقبال الطلبات عبر منصة مركز معلومات الإعاشة من خلال الرابط https://cic-eportal.com/home وذلك بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول اصحاب تلك المنشآت في تقديم خدمات الإعاشة والتموين لهذا العام ، لضمان اختيار أفضل المتعهدين المتخصصين في المجال ، في موعد أقصاه 15 شوال 1443 هـ

لافتة الى أن ذلك يأتي من خلال حرص أمانة العاصمة المقدسة ، على تسخير كافة الإمكانيات اللازمة استعداداً لتقديم وجبات الاعاشة لضيوف الرحمن بالطرق الصحية الآمنة ، ووفق أعلى معايير الجودة في تطبيق شروط سلامة الأغذية ، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير المنظمات العالمية .