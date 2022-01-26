شكرا لقرائتكم خبر عن جزر المملكة في البحر الأحمر على خارطة التنمية السياحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ندوة بدارة الملك عبدالعزيز : 1150جزيرة على البحر الأحمر تشكل 88% من جزر المملكة

• انفاق 62 مليار ريال في مشروع البحر الاحمر حتى الان

انطلقت فعاليات ندوة "الجزر السعودية في البحر الأحمر على خارطة التنمية السياحية" والتي تنظمها دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة.

وبينت مديرة مركز البحر الأحمر وغرب المملكة د. سلوى بن سعد الغالبي، خلال الندوة اهمية التنمية السياحية في الجزر السعودية مشيرة إلى تحفيز المختصين في مجال الأبحاث والمسوحات الجغرافية لتوظيف مخرجاتهم البحثية في خدمة البحر الأحمر، وإبراز مميزاته الطبيعية، ومخزونه السياحي التنموي ، وقالت ان الجزر في البحر الأحمر تبلغ 1150 جزيرة وتشكل 88% من اجمالي جزر المملكة .

وأشارت المشاركة في الندوة د. فردوس مدني ان جهود المملكة في تطوير الجزر واستغلالها سياحياً ، بات نشطا مع قيام الكثير من المشاريع منها مشروع البحر الاحمر الذي تم انفاق فيه اكثر من 62 مليار ريال ،بالاضافة الى مشروع نيوم والعديد من المشاريع التي تتجه اليه المملكة في تنمية الجزر.

يُذكر أن مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة يجمع بين نطاقين مهمين من الإرث التاريخي والحضاري، ويغوص في أعماق الماضي البعيد، و الذي تنبثق رؤيته من كونه مركزًا رائدًا ومتميزًا في تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة العربية السعودية.