شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، وقالت في بيان لها : أقدم مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي - سعودي الجنسية- على قتل علي بن عيد بن مبارك الصيعري - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه في رأسه بسكين طعنة واحدة مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي، اليوم في مدينة نجران.