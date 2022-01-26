السديس يُدشّن الحقائب الصحية لقاصدي المسجد الحرام

وأكد السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على المساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد - 19)؛ من خلال تطبيقها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير الخدمات في بيئة صحية آمنة لضيوف بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
يذكر أن وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلة بالإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة قامت بتوفير الحقائب الصحية لقاصدي بيت الله الحرام، حيث تتضمن معقم أياد، ومعقما للأسطح وبخاخا للأنف وجميع مستلزمات التعقيم الشخصية.
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