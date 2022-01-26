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الدكتور الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية مع وزير الخارجية في سيراليون

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الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون الدكتورديفيد فرنسيس.

وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأعرب وزير خارجية سيراليون عن تقديره الواسع للجهود المبذولة من المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة العمل الإنساني والإغاثي ونجدة الشعوب والدول ذات الاحتياج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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