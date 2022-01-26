شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية مع وزير الخارجية في سيراليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون الدكتورديفيد فرنسيس.

وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأعرب وزير خارجية سيراليون عن تقديره الواسع للجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة العمل الإنساني والإغاثي ونجدة الشعوب والدول ذات الاحتياج.