شكرا لقرائتكم خبر عن 108 مخالفات للاحترازات بجوامع ومساجد الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي، (2203) جولات تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جرى خلال الجولات تسجيل (108) مخالفات.

وأوضح المدير العام للفرع الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، أن الجولات للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المصلين، وتعزيز الصحة العامة في جميع جوامع ومساجد مناطق المملكة.

وأكد الدخيل على ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة، مشيداً بدور مراقبي المساجد ووعي والتزام المصلين وتعاونهم؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا.