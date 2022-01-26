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12 مخالفة لأنظمة التجارة في الحدود الشمالية

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الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، 289 زيارة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك خلال الفترة (16 - 20 يناير 2022).

وتأتي هذه الزيارات للتحقق من التزام منافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية بأنظمة وزارة التجارة، والتأكّد من مطابقة الأجهزة المعروضة للمواصفات القياسية ، بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وأسفرت هذه الزيارات، عن تحرير 12 مخالفة لأنظمة وزارة التجارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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