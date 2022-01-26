شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مخالفة لأنظمة التجارة في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، 289 زيارة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك خلال الفترة (16 - 20 يناير 2022).

وتأتي هذه الزيارات للتحقق من التزام منافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية بأنظمة وزارة التجارة، والتأكّد من مطابقة الأجهزة المعروضة للمواصفات القياسية السعودية، بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وأسفرت هذه الزيارات، عن تحرير 12 مخالفة لأنظمة وزارة التجارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.