شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ملكية .. إطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم في صفر القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • وزير الشؤون الإسلامية: زيادة مخصص الجوائز لتصل إلى 2.7 مليون ريال

• فعاليات المسابقة ستقام وفقاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم، في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من الرابع عشر وحتى الخامس والعشرين من شهر صفر 1444هـ، والتي سيشارك فيها المتسابقون من جميع دول العالم، وتبلغ جوائزها قرابة الثلاثة ملايين ريال في أفرعها الخمسة.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لرعايته وعنايته بالقرآن الكريم، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي امتداد لما تقدمه هذه الدولة المباركة من تحفيز لأبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

ونوه بما حققته المسابقة خلال مسيرتها من تشجيع أبناء المسلمين في مختلف دول العالم عبر مسيرتها التي جاوزت أكثر من أربعة عقود على المنافسة الإيمانية لحفظ كلام الله تعالى، وربط المسلمين بكتاب ربهم، وإبراز جهود المملكة في العناية والاهتمام بحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره.

وأشار إلى أن المسابقة هذا العام تميزت بزيادة مخصص الجوائز إلى (2.700.000) ريال بدلاً من (1.145.000) ريال في دورتها السابقة، إلى جانب إضافة فرع لحفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع المتواترة في إطار التطوير المستمر لهذه المنافسة القرآنية العالمية التي تحمل اسم المؤسس ــ طيب الله ثراه ــــ.

وأكد أن فعاليات المسابقة سوف تقام وفقاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا وفق بروتوكولات وقائية تعدها الجهات المختصة، موضحاَ أن الوزارة قد وجهت الدعوة لكافة المؤسسات الحكومية والوزارات والجمعيات والمشيخات الإسلامية بدول العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر سفارات المملكة بالخارج للمشاركة بالمسابقة في دورتها الحالية.

وفي ختام تصريحه بين معاليه أن الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى الدولي وتبرز دور المملكة الريادي في العناية بالقرآن الكريم وحفظته.. سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بالإسلام والمسلمين ودعم كل عمل رشيد يخدم القرآن الكريم ويشجع الناشئة على الإقبال على كتاب الله.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة قد رفعت عبر بوابة الوزارة الإلكترونية كافة شروط المسابقة واللوائح التنظيمية لها والتي تمكن الجهات المعنية من الاطلاع عليها وترشيح المتسابقين في دول العالم عبر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية للمشاركة في هذه المسابقة العالمية، في إطار حرص الوزارة بمتابعة معالي الوزير على تسهيل كافة الإجراءات لتمكين أكبر عدد من المشاركة فيها تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.