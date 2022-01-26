برعاية خادم الحرمين .. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق في صفر القادم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 14 إلى 25 من شهر صفر 1444هـ، ويشارك فيها متسابقون من جميع دول العالم، وتبلغ جوائزها قرابة الثلاثة ملايين ريال في أفرعها الخمسة.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لرعايته وعنايته بالقرآن الكريم، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي امتداداً لما تقدمه هذه الدولة المباركة من تحفيز لأبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

ونوه بما حققته المسابقة خلال مسيرتها من تشجيع أبناء المسلمين في مختلف دول العالم عبر مسيرتها التي جاوزت أكثر من أربعة عقود على المنافسة الإيمانية لحفظ كلام الله تعالى، وربط المسلمين بكتاب الله، وإبراز جهود المملكة في العناية والاهتمام بحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره.

وبين آل الشيخ أن المسابقة هذا العام تميزت بزيادة مخصص الجوائز إلى (2.700.000) ريال بدلاً من (1.145.000) ريال في دورتها السابقة، إلى جانب إضافة فرع لحفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع المتواترة في إطار التطوير المستمر لهذه المنافسة القرآنية العالمية التي تحمل اسم المؤسس ــ رحمه الله -.

وأكد أن فعاليات المسابقة ستقام وفقاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وفق بروتوكولات وقائية تعدها الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت الدعوة للمؤسسات الحكومية والوزارات والجمعيات والمشيخات الإسلامية بدول العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر سفارات المملكة بالخارج للمشاركة في المسابقة بدورتها الحالية.

ولفت معاليه إلى أن الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى الدولي وتبرز دور المملكة الريادي في العناية بالقرآن الكريم وحفظته، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بالإسلام والمسلمين ودعم كل عمل رشيد يخدم القرآن الكريم ويشجع الناشئة على الإقبال على كتاب الله.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة، قد رفعت عبر بوابتها الإلكترونية شروط المسابقة واللوائح التنظيمية لها التي تمكن الجهات المعنية من الاطلاع عليها وترشيح المتسابقين في دول العالم عبر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية للمشاركة في هذه المسابقة العالمية، في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات لتمكين أكبر عدد من المشاركة فيها تحقيقاً لرسالتها وأهدافها العامة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.