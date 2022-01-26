القبض على مُدّعي النبوة في الرياض

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برعاية خادم الحرمين .. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق في صفر القادم
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن...
القبض على باكستاني سرق هواتف نقالة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة محافظة جدة تمكنت من استرداد أجهزة هواتف نقالة مسروقة من محال في مواقع مختلفة...
عاجل | 10 جهات تعمل في العطل والأعياد
قصرت تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة، والتعليمات المالية والمحاسبية للسنة المالية 1443/1444 «2022» ، التكليف بالعمل في أيام العطل...
40 دورة لتدريب موظفي الأجهزة العامة على قياس الأداء
يعتزم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» الاستعانة ببيت خبرة مختص بأنشطة التدريب، لتدريب موظفي الأجهزة العامة في قياس...
تحديد مواقع الفود ترك يقلق الشباب
في الوقت الذي أطلقت فيه الجهات الخدمية الكثير من البرامج والمشاريع، لتمكين الشباب، وفي مقدمتها وجبات الـ«فود ترك»، انتقد البعض حصر...
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