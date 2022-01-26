القبض على مُدّعي النبوة في الرياض

برعاية خادم الحرمين .. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق في صفر القادم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 جمادى الآخرة 1443 هـ 23 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على باكستاني سرق هواتف نقالة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة محافظة جدة تمكنت من استرداد أجهزة هواتف نقالة مسروقة من محال في مواقع مختلفة... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 23 جمادى الآخرة 1443 هـ 23 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | 10 جهات تعمل في العطل والأعياد قصرت تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة، والتعليمات المالية والمحاسبية للسنة المالية 1443/1444 «2022» ، التكليف بالعمل في أيام العطل... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 23 جمادى الآخرة 1443 هـ 23 جمادى الآخرة 1443 هـ

40 دورة لتدريب موظفي الأجهزة العامة على قياس الأداء يعتزم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» الاستعانة ببيت خبرة مختص بأنشطة التدريب، لتدريب موظفي الأجهزة العامة في قياس... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> تحديد مواقع الفود ترك يقلق الشباب في الوقت الذي أطلقت فيه الجهات الخدمية الكثير من البرامج والمشاريع، لتمكين الشباب، وفي مقدمتها وجبات الـ«فود ترك»، انتقد البعض حصر... نجران: محمد آل مريح نجران: محمد آل مريح 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

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