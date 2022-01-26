شكرا لقرائتكم خبر عن 31 زيارة ميدانية للمنشآت الصحية الخاصة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الأحساء 31 زيارة ميدانية للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة اتجاه المنشآت الخاصة تخللت ما بين إصدار وتجديد وإلغاء، وذلك خلال الفترة من 2-20 من الشهر الجاري.

وشملت الزيارة 11 صيدلية،و 5 محال نظارات،و 6 مجمعات طبية، و 4 مستشفيات، و 4 مختبرات.

وأبانت (الصحة) أن النظام يسعى إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص عبر الحصول على البيانات والتقارير آليًّا، مما سيسهم إيجاباً في زيادة جاذبية القطاع الصحي، وتدفق الاستثمارات في القطاع الصحي وتنميتها في المملكة.

وأشارت الصحة أنه بإمكان المنشآت الصحية الحصول على الخدمة، وذلك بالتسجيل في منصة (صحة) حيث تتميز بتوفير البيانات والمعلومات بدقة عالية بشكل فوري و سرعة تنفيذ و إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الإلكترونية حيث تركز الصحة بالأحساء على الخطوات التطويرية المتبعة في الإدارة والهادفة إلى تحسين مستوى وجودة الأداء العملي والخدمات المقدمة للقطاع الصحي الخاص تماشيًا مع توجهات وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية وفقاً لرؤية المملكة 2030م.