شكرا لقرائتكم خبر عن 57985 مستفيدًا من خدمات عيادات «تطمن» في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة الحدود الشمالية 57985 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن . وأبانت صحة المنطقة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين .