شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مخالفة للتدابير الاحترازية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة نجران أمس 193 جولة رقابية على المحلات والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات، أسفرت عن رصد "36" مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإنذار المنشآت المخالفة.

وشدد أمين منطقة نجران المهندس عبدالله بن عائض دلبوح على تكثيف الجولات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي من خلال ارتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي.

وأكد أن الفرق الرقابية ستُواصل حملاتها على جميع المواقع بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعياً إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب المحال بما تنُص عليه الأنظمة وضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم الموحد 940.