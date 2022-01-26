القبض على باكستاني سرق هواتف نقالة

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عاجل | 10 جهات تعمل في العطل والأعياد
قصرت تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة، والتعليمات المالية والمحاسبية للسنة المالية 1443/1444 «2022» ، التكليف بالعمل في أيام العطل...
40 دورة لتدريب موظفي الأجهزة العامة على قياس الأداء
يعتزم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» الاستعانة ببيت خبرة مختص بأنشطة التدريب، لتدريب موظفي الأجهزة العامة في قياس...
تحديد مواقع الفود ترك يقلق الشباب
في الوقت الذي أطلقت فيه الجهات الخدمية الكثير من البرامج والمشاريع، لتمكين الشباب، وفي مقدمتها وجبات الـ«فود ترك»، انتقد البعض حصر...
أمير المدينة يزور منشآت
زار أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مركز دعم المنشآت بالمنطقة، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة...
محافظ شرورة يفتتح الملتقى القانوني الأول
نيابة عن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، شهد محافظ شرورة موفق العنزي حفل افتتاح الملتقى القانوني الأول بتعليم...
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