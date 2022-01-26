شكرا لقرائتكم خبر عن 1039 جولة ترصد 81 مخالفة احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1039 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها، ضبط 81 مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق واحد بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.

وقالت الأمانة إنها تلقت 10 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.