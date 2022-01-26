شكرا لقرائتكم خبر عن 4541 إصابة بكورونا.. وارتفاع «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 4541 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ترفع الإجمالي بالمملكة، منذ بدء الجائحة، إلى 661733، فيما بلغت الحالات الحرجة، حتى أمس 750 حالة، بزيادة 45 حالة، عن اليوم السابق، و95 عن الأحد الماضي.

وبينت إحصائية الوزارة، تعافي 5212 حالة، ترفع الإجمالي إلى 611342 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8924، بإضافة حالتي وفاة جديدتين.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.