شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف شهادة صحية للعاملين بالرياض في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت أمانة منطقة الرياض 11.358 شهادة صحية للعاملين في منشآت الصحة العامة بالعاصمة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد التحقق من سلامتهم وخلوهم من أي أمراض معدية.

وأشارت الأمانة إلى أن المستوصفات والمراكز الصحية المعتمدة في إجراء الفحوص المخبرية للعمالة بلغت 116 مستوصفا ومركزا صحيا، مبينة أن أبرز الأمراض التي يكشف عنها تتمثل في: مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز»، والتهاب الكبد الوبائي بنوعيه B وC، إلى جانب كشفها عن الأمراض البكتيرية الأخرى.