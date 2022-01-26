شكرا لقرائتكم خبر عن المستضد السريع.. ربط الشراء برقم السجل المدني و«توكلنا» ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أهمية ربط شراء فحص كورونا المستضد السريع برقم السجل المدني أو باركود الفحص آليًا بتطبيق توكلنا، لمساعدة وزارة الصحة على تتبع الوضع الصحي للشخص، إضافة إلى الحد من انتشار الأجهزة، في السوق السوداء، وبيعها بأسعار خيالية، استغلالا لحاجة المواطنين والمقيمين، في ظل كثافة الإقبال على عيادات «تأكد» و«تطمن».

تتبع الوضع الصحي

وقالت استشارية أمراض وزراعة الكلى لدى الأطفال وإخصائية في علم الوبائيات الإكلينيكي د. العنود الشامي إن توفير فحص كورونا المستضد السريع أصبح ضرورة ملحة في ظل فتح المدارس والتزايد المتوقع في أعداد الإصابات، والطريقة المثلى للسيطرة على تزايد الأعداد هو إتاحة الفحوصات في متناول الجميع وبصفة مستمرة تحت رقابة وزارة الصحة، ويفضل أن تكون بالمجان، مع ربط الشراء برقم السجل المدني أو باركود الفحص آليًا بتوكلنا والذي سيساعد الوزارة على تتبع الوضع الصحي. وأضافت: ينبغي إلزام كل مستفيد من الجهاز بتحميل صورة الفحص للتأكد من عدم الإصابة، وفي حال المسحة الإيجابية، يتم ربط النتيجة آليا بتطبيق توكلنا.

الصيدليات فقط

وذكرت استشاري الأمراض المعدية د. حوراء البيات، أنه مع ارتفاع الحالات وازدياد أعداد المخالطين، استغل البعض الحاجة لأجهزة الفحص السريع، وهو ما يتطلب إجراءات لتوفيره في الصيدليات وعدم البيع إلا للأفراد، وليس بكميات الجملة، مشيرة إلى أهمية تسجيل الفحص برقم السجل المدني لتوثيق العينة، وتصوير نتيجة الفحص بالصيدليات، مع التنسيق بين الصيدلية ووزارة الصحة لتوثيق النتيجة في توكلنا.

ممارسات خاطئة

وأوضحت الأستاذ المساعد، استشاري طب الأسرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. ملاك الشمري أن تزايد الحالات دفع الكثيرين للحصول على أجهزه الفحص الذاتية واستخدامها بطريقه غير مقننة، والبعض يلجأ للفحص بشكل يومي وهذا أمر غير نافع، ويجب علينا في هذه الأوقات أن نمارس الانضباط وأن نلتزم بالمعايير والأنظمة التي وضعتها الوزارة مع عدم الفحص إلا بوجود أعراض معينة حتى لو تمت المخالطة في حال استيفاء شرط التحصين.

وأضاف: حالة الذعر أدت إلى ارتفاع الطلب على أجهزة الفحص السريع التي قد تمنع من هم في حاجة فعلية له من الاستفادة منه.

المنتجات الطبية

من جهته قال الباحث القانوني فيصل الشاطري: إن تداول المنتجات والأدوية الطبية بصورة غير قانونية ومحاولة بيعها بأضعاف سعرها الحقيقي من التلاعب بصحة الناس والمتاجرة الخاسرة، لاسيما إن كان الناس بحاجة لهذا الدواء أو الشيء المرتبط بصحة الإنسان، ومثل ذلك ما نراه اليوم من المتاجرة ببيع أجهزة فحص كورونا السريعة في سوق سوداء لا نعلم لها مصدر ولا تقدم أي ضمانات على المنتجات المقدمة، وغير ذلك تبيعه بسعر أعلى بكثير من سعر السوق المطروح للناس وهو مخالفة قانونية صريحة في البيع بدون ترخيص وعدم وجود ضمان يحمي المستهلك.

«الأجهزة» بحاجة للرقابة وتقنين حركة البيع

المساعدة في تتبع الوضع الصحي وتقصي الحالات

استخدامها بشكل يومي ممارسة خاطئة ولا فائدة منها