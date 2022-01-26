شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة سير العملية التعليمية بمدرسة اليرموك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة الشرقية أحمد الفريدان، على العملية التعليمية، وتطبيق الاشتراطات الصحية بمدرسة اليرموك الابتدائية في صفوى.

واطلع «الفريدان»، خلال زيارته المدرسة أمس، على سير العمل بفصول طلاب التربية الخاصة.

وأكد مدير المدرسة عبدالله آل رامس، أن جولة مدير الإرشاد شملت أروقة المدرسة ومكوناتها، ومستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن استقبال الطلبة بالمدرسة تم دون مواجهة أي معوقات، خاصة مع نسبة الوعي الكبيرة سواء بين الطلبة أو أولياء أمورهم.