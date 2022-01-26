شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القطاع الثالث يحظى بدعم القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالخدمات، التي تقدمها جمعية «ود» الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية للمستفيدين، وما يلقاه القطاع الثالث من دعم القيادة الحكيمة «أيدها الله»، للقيام بمهامها في خدمة المستفيدين من الأسر المحتاجة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة جمعية «ود» الخيرية نعيمة الزامل، يرافقها عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومنسوبي الجمعية، بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وذلك في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

ورفعت الزامل شكرها لسموه الكريم على دعمه الكبير للجمعية وتوجيهاته السديدة لتطوير العمل فيها.