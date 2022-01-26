شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. تفعيل «نعزز التزامنا» بمشاركة 80 متطوعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت بلدية محافظة القطيف، مبادرة «ممتثل 2»، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حاملة شعار «نعزز التزامنا»، مستهدفة تعزيز الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المعنية المختصة، وتثقيف وتوجيه وتنظيم السكان والزوار في أماكن التجمعات، بمشاركة همم أكثر من 80 متطوعا ومتطوعة.

وقال رئيس البلدية م. محمد الحسيني: إن المبادرة تستهدف عدة نطاقات من الأحياء والمجمعات التجارية والغذائية التي تشهد كثافة من الزوار، ويتم نشر فرق تطوعية على مدار ساعات عمل المحلات، للمساهمة معها في التنظيم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتحقق من الحالة الصحية للمرتادين عبر تطبيق «توكلنا» للإسهام في رفع معدلات الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وأكد أن الهدف الأسمى للمبادرة هو مشاركة المتطوعين في تخفيف العبء ومشاركة المنشآت خاصة في أوقات الذروة وأيام الإجازات وخدمة السكان والزوار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لأجل سلامة الجميع وجعل القطيف نموذجا يحتذى به في تطبيق الإجراءات الاحترازية.