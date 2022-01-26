شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يهنئ رئيس «صحي حفر الباطن» بمناسبة تعيينه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، رئيس التجمع الصحي الأول بمحافظة حفر الباطن د. محمد الهبدان بمناسبة تعيينه، وهنأه على التعيين.

من جهته، رفع الهبدان شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته، موضحًا أن التجمع الصحي بمحافظة حفر الباطن سيسهم في تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المحافظة.